Переход Депая в «Ювентус» может сорваться из-за высоких финансовых запросов игрока

Переход нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая в «Ювентус» может сорваться, сообщает Mundo Deportivo.

Руководство туринцев не может удовлетворить финансовые требования нидерландца.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расторгнуть договор с 28-летним форвардом, чтобы он смог свободным агентом перейти в «Юве».

В минувшем сезоне футболист провел 37 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях, забил 13 голов и сделал 2 ассиста. Действующее соглашение Депая с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года.