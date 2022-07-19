В полиции Милана объяснили ошибочное задержание Бакайоко и похвалили полузащитника за терпение
В полиции города Милана прокомментировали инцидент с ошибочным задержанием полузащитника «Милана» Тьемуэ Бакайоко.
Правоохранители задержали хавбека, перепутав его с наркоторговцем.
«Оперативная служба полиции объявила о том, что после перестрелки они ищут внедорожник и темнокожего мужчину в зеленой футболке. Тип машины, одежда и характеристики совпадали с игроком «Милана». Процедуры при его задержании были стандартными, как и во всех подобных случаях.
У Бакайоко было время время и возможность, чтобы сказать, что это ошибка. Но он был первым, кому мы объяснили свои действия. Я хочу поблагодарить его, потому что он не стал разговаривать в стиле: «Вы не знаете, кто я такой. У вас будут проблемы». Он был готов сотрудничать и понимал динамику событий. Он вел себя как образцовый гражданин», — цитирует представителя полиции Джироламо Лакуанити New Sound Level.
В сезоне-2021/22 Бакайоко принял участие в 17 матчах «Милана» и не отличился результативными действиями.
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2
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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