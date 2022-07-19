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В полиции Милана объяснили ошибочное задержание Бакайоко и похвалили полузащитника за терпение

Руслан Минаев
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В полиции города Милана прокомментировали инцидент с ошибочным задержанием полузащитника «Милана» Тьемуэ Бакайоко.

Правоохранители задержали хавбека, перепутав его с наркоторговцем.

«Оперативная служба полиции объявила о том, что после перестрелки они ищут внедорожник и темнокожего мужчину в зеленой футболке. Тип машины, одежда и характеристики совпадали с игроком «Милана». Процедуры при его задержании были стандартными, как и во всех подобных случаях.

У Бакайоко было время время и возможность, чтобы сказать, что это ошибка. Но он был первым, кому мы объяснили свои действия. Я хочу поблагодарить его, потому что он не стал разговаривать в стиле: «Вы не знаете, кто я такой. У вас будут проблемы». Он был готов сотрудничать и понимал динамику событий. Он вел себя как образцовый гражданин», — цитирует представителя полиции Джироламо Лакуанити New Sound Level.

В сезоне-2021/22 Бакайоко принял участие в 17 матчах «Милана» и не отличился результативными действиями.

Темуе Бакайоко
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