«Ювентус» без Роналду не выиграл во всех трех играх серии А
«Ювентус» в матче 9-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Беневенто» (1:1).
В игре не принял форвард туринцев Криштану Роналду, которому предостаили отдых. «Ювентус» не смог добиться победы ни в одном из трех матчей чемпионата, которые пропустил Роналду, сыграв вничью с «Кротоне» (1:1), «Вероной» (1:1) и «Беневенто».
В сезоне-2020/21 Роналду провел 7 матчей за «Ювентус», на его счету 9 голов и 1 результативная передача.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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