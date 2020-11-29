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«Ювентус» без Роналду не выиграл во всех трех играх серии А

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«Ювентус» в матче 9-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Беневенто» (1:1).

В игре не принял форвард туринцев Криштану Роналду, которому предостаили отдых. «Ювентус» не смог добиться победы ни в одном из трех матчей чемпионата, которые пропустил Роналду, сыграв вничью с «Кротоне» (1:1), «Вероной» (1:1) и «Беневенто».

В сезоне-2020/21 Роналду провел 7 матчей за «Ювентус», на его счету 9 голов и 1 результативная передача.

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