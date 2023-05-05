Семин — о чемпионстве Хвичи с «Наполи»: «Поздравляю его! Это говорит о том, что российская лига достаточна сильная»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал для «СЭ» досрочную победу «Наполи» в чемпионате Италии.

«Очень важно, что Хвича начинал свой пусть в Грузии и России. Молодой парень из РПЛ достиг самых высоких футбольных результатов в Европе. Это определенный вызов для новых молодых игроков. Это говорит о том, что российская лига достаточна сильная, из которой игроки могут попадать в топ-чемпионаты и выиграть их. Хвича сыграл большую роль в победе «Наполи», вдохнул новую жизнь в новую команду. Он оказался с игроками, которые были едины в достижении цели, оказался у тренера, который доверял и нашел ему правильное место на поле, оказался в той схеме, в которой мог проявить себя на сто процентов. Поздравляю его!» — сказал Семин «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний сыграл 38 матчей за итальянский клуб, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.