Юрист Анчелотти отправился на встречу с руководством «Наполи»

Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти надеется в кратчайший срок расторгнуть контракт с клубом. Его юрист уже отправился на встречу с руководством клуба из Неаполя, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Стороны уже достигли устной договоренности. Теперь бумаги должны быть оформлены официально.

После этого 60-летний итальянец подпишет контракт с «Эвертоном». Британские СМИ сообщали, что соглашение будет рассчитано до 2022 года.