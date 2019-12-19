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Юрист Анчелотти отправился на встречу с руководством «Наполи»

15:04
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Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти надеется в кратчайший срок расторгнуть контракт с клубом. Его юрист уже отправился на встречу с руководством клуба из Неаполя, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Стороны уже достигли устной договоренности. Теперь бумаги должны быть оформлены официально.

После этого 60-летний итальянец подпишет контракт с «Эвертоном». Британские СМИ сообщали, что соглашение будет рассчитано до 2022 года.

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