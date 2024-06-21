Юрич покинул пост главного тренера «Торино»

«Торино» объявил об уходе главного тренера команды Ивана Юрича.

48-летний хорват возглавлял туринский клуб с лета 2021 года. Под его руководством команда провела 122 матча, одержала 45 побед, 36 раз сыграла вничью и уступила в 41 встрече.

В минувшем сезоне «Торино» занял девятое место в турнирной таблице серии А.

Ранее сообщалось, что вместо Юрича «Торино» возглавит экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, который в прошедшем сезоне работал в «Венеции».