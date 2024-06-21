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Сегодня, 16:03

Юрич покинул пост главного тренера «Торино»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торино» объявил об уходе главного тренера команды Ивана Юрича.

48-летний хорват возглавлял туринский клуб с лета 2021 года. Под его руководством команда провела 122 матча, одержала 45 побед, 36 раз сыграла вничью и уступила в 41 встрече.

В минувшем сезоне «Торино» занял девятое место в турнирной таблице серии А.

Ранее сообщалось, что вместо Юрича «Торино» возглавит экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, который в прошедшем сезоне работал в «Венеции».

Иван Юрич
Футбол
ФК Торино
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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25.05 21:45
Милан – Салернитана
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Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
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