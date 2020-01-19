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«Всегда приятно сюда вернуться». Шевченко присутствует на матче «Милан» — «Удинезе»

16:21
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«Милан» дома принимает «Удинезе» в матче 20-го тура чемпионата Италии. На игре присутствует бывший игрок «россонери» и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Всегда приятно вернуться на «Сан-Сиро», — подписал фото Шевченко.

Милан — Удинезе

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