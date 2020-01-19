«Милан» дома принимает «Удинезе» в матче 20-го тура чемпионата Италии. На игре присутствует бывший игрок «россонери» и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Всегда приятно вернуться на «Сан-Сиро», — подписал фото Шевченко.