«Всегда приятно сюда вернуться». Шевченко присутствует на матче «Милан» — «Удинезе»
16:21
«Милан» дома принимает «Удинезе» в матче 20-го тура чемпионата Италии. На игре присутствует бывший игрок «россонери» и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
«Всегда приятно вернуться на «Сан-Сиро», — подписал фото Шевченко.
Sempre bello tornare a San Siro ???@acmilan @SerieA #SempreMilan pic.twitter.com/j6eyKpCkbE— Andriy Shevchenko (@jksheva7) January 19, 2020
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