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Вратарь «Ромы» Пау Лопес получил травму на тренировке и пропустит около месяца

16:00

Вратарь «Ромы» Пау Лопес пропустит около месяца из-за травмы, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что у 25-летнего испанца микротрещина в одной из костей левого запястья. Лопес заработал повреждение во время индивидуальной тренировки. Теперь он будет восстанавливаться от 3 до 4 недель.

В сезоне-2019/20 Лопес провел за «Рому» 34 матча (9 — «на ноль») и пропустил 43 мяча. Ранее клубам Италии разрешили проводить индивидуальные тренировки на командных базах.

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