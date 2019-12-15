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«Возвращаться к хорошим привычкам всегда приятно». Буффон — о победе «Ювентуса» над «Удинезе»

20:13
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после победы над «Удинезе» в 16-м туре чемпионата Италии (3:1) опубликовал в своем Twitter радостный пост.

— Возвращаться к хорошим привычкам всегда приятно, — написал Буффон.

Ювентус — Удинезе

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