«Возвращаться к хорошим привычкам всегда приятно». Буффон — о победе «Ювентуса» над «Удинезе»
20:13
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после победы над «Удинезе» в 16-м туре чемпионата Италии (3:1) опубликовал в своем Twitter радостный пост.
— Возвращаться к хорошим привычкам всегда приятно, — написал Буффон.
Ritornare alle buone abitudini ? sempre bello!#JuveUdinese #FinoAllaFine pic.twitter.com/c7LMZ9BQ7B— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 15, 2019
Чемпионат Италии по футболу: новости и статьи, календарь и результаты игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...