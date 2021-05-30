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Сарри и «Лацио» не могут договориться по зарплате

23:14
Маурицио Сарри. Фото Twitter
Маурицио Сарри. Фото Twitter
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«Лацио» ведет переговоры с Маурицио Сарри, но пока что не может договориться с опытным тренером из-за зарплаты, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

Римляне предлагают тренеру порядка 2,5 миллионов евро за сезон. Маурицио Сарри, в свою очередь, настаивает на четырех миллионах евро и поэтому стороны не могут прийти к соглашению.

Сарри находится без работы с августа 2020 года. Он по-прежнему находится на контракте с «Ювентусом», однако стороны могут расторгнуть соглашение до конца мая.

В прошлом сезоне «Лацио» занял 6-е место в турнирной таблице серии А, набрав 68 очков.

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