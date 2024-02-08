Шалимов: «Миранчук влияет на результат, и желаю ему поддерживать такой уровень»

Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал признание российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком «Аталанты» в январе.

«Алексей сейчас выглядит хорошо в «Аталанте» — забивает, отдает. Тот случай, когда ему дали шанс, и он им воспользовался. Говорить о том, что он проводит какой-то шикарный сезон, я бы не стал. До завершения сезона еще далеко, а сверкнул Алексей вот совсем недавно. Но на что бы обратил внимание — он совершает результативные действия, а не просто заметен. Он своими действиями влияет на результат. То есть налицо эффективность. Вопрос теперь в том, насколько стабильно Миранчук может показывать такой уровень. То есть это не вариант с Захаряном, который результативных действий не совершает, а просто не портит. Миранчук влияет на результат, и желаю ему поддерживать такой уровень», — сказал Шалимов.

В прошедшем месяце 28-летний россиянин провел за клуб 5 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.