Кварацхелия травмировался на тренировке — участие в матче с «Интером» под вопросом

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия получил травму на тренировке перед матчем с «Интером» в 36-м туре чемпионата Италии. Об этом сообщает Pazzi di Fanta.

По данным источника, сегодня грузин тренировался отдельно от общей группы. Отмечается, что игрок может пропустить матч с «Интером» 21 мая.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел 40 матчей за неаполитанцев, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.