«Милан» ведет с «Торино» переговоры о продаже Мессиаса

Вингер «Милана» Жуниор Мессиас может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

Окончательное подтверждение сделки ожидается в ближайшие несколько дней.

32-летний бразилец выступает за «Милан» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.