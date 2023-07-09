«Милан» ведет с «Торино» переговоры о продаже Мессиаса
Вингер «Милана» Жуниор Мессиас может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.
Окончательное подтверждение сделки ожидается в ближайшие несколько дней.
32-летний бразилец выступает за «Милан» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
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|Интер
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4
|Милан
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14
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
|- : -
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Удинезе – Ювентус
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