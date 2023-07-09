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Сегодня, 09:13

«Милан» ведет с «Торино» переговоры о продаже Мессиаса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вингер «Милана» Жуниор Мессиас может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

Окончательное подтверждение сделки ожидается в ближайшие несколько дней.

32-летний бразилец выступает за «Милан» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

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ФК Милан
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