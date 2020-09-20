Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прибыл в Милан. В понедельник он станет игроком «Интера», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Стороны достигли соглашения о трансфере за 1 миллион евро. 33-летний хавбек пройдет медицинское обследование и подпишет контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата игрока составит 6 миллионов евро в год.

Видаль выступает за «Барселону» с 2018 года. Вместе с каталонской командой он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.