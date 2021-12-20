Весино в январе может покинуть «Интер»

Полузащитник «Интера» Матиас Весино может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 30-летний уругваец может уйти из команды в январе, если поступит хорошее предложение. В ноябре игрок был недоволен своим положением в клубе.

В текущем сезоне Весино провел 14 матчей, отыграв в общей сложности 367 минут, и забил один гол. Контракт игрока истекает летом 2022 года.