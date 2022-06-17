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«Верона» выкупила у «Кальяри» права на Джованни Симеоне

Иван Шитик
Корреспондент
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«Верона» выкупила у «Кальяри» права на нападающего Джованни Симеоне. С игроком подписан контракт до 2026 года, сообщает сайт «Вероны».

По данным итальянских СМИ, сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро.

При этом, по слухам, «Верона» собирается после этого продать игрока, на которого есть интерес со стороны «Вест Хэма» и «Арсенала».

В минувшем сезоне Симеоне провел 36 матчей за «Верону», где играл на правах аренды, в которых забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.

Джованни Симеоне
ФК Верона
ФК Кальяри
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