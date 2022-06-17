Главный тренер «Лацио» заблокировал переход Маты в римский клуб

Покинувший «Манчестер Юнайтед» полузащитник Хуан Мата мог продолжить карьеру в «Лацио», утверждает Il Messaggero.

Однако подписание 34-летнего испанца заблокировал главный тренер римской команды Маурицио Сарри.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил, что истекающий в конце июня контракт Маты продлен не будет. Хуан покидает «Олд Траффорд» после восьми с половиной лет в клубе.

Контракт Маты изначально предполагал, что в будущем Хуан сможет стать послом «красных дьяволов». Однако хавбек принял решение пока продолжить карьеру.