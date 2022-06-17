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Сегодня, 20:30

«Монца» подпишет контракт на два года с Раноккией

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок серии А «Монца» близка к подписанию контракта с экс-защитником «Интера» Андреа Раноккией. Итальянец должен заключить с командой соглашение сроком на два года, сообщает инсайдер Николо Скира.

34-летний итальянец не против перехода в состав новичка чемпионата Италии, так как настроен покинуть «Интер».

В миланском клубе он выступает с 2011 года и с тех пор провел 226 матчей.

Контракт Раноккии заканчивается в конце июня 2022 года.

Андреа Раноккиа
ФК Интер (Интернационале)
ФК Монца
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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Торино – Рома
 0 : 3
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Дженоа – Болонья
 0 : 1
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Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
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Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

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Рома

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