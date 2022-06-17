«Монца» подпишет контракт на два года с Раноккией

Новичок серии А «Монца» близка к подписанию контракта с экс-защитником «Интера» Андреа Раноккией. Итальянец должен заключить с командой соглашение сроком на два года, сообщает инсайдер Николо Скира.

34-летний итальянец не против перехода в состав новичка чемпионата Италии, так как настроен покинуть «Интер».

В миланском клубе он выступает с 2011 года и с тех пор провел 226 матчей.

Контракт Раноккии заканчивается в конце июня 2022 года.