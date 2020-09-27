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«Верона» с минимальным счетом обыграла «Удинезе»

18:15
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«Верона» одержала минимальную победу над «Удинезе» в матче 2-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на счету форварда хозяев Андреа Фавилли.

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

«Верона» — «Удинезе» — 1:0 (0:0)

Гол: Фавилли, 57.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Димарко, Мерт Четин, Ловато, Мигел Велозу, Дзакканьи, Барак, Тамез (Давидович, 90), Ди Кармине (Фавилли, 40. Колли, 77).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Ауэян, 62), Де Майо, Самир, тер Авест, Бекао, Арслан (Форестьери, 62), де Пауль, Кулибали, Окака Чука, Лазанья (Несторовски, 78).

Предупреждение: Фавилли, 51.

Судья: Вольпи (Италия).

27 сентября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

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