«Верона» с минимальным счетом обыграла «Удинезе»
18:15
«Верона» одержала минимальную победу над «Удинезе» в матче 2-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол на счету форварда хозяев Андреа Фавилли.
Чемпионат Италии. Серия А
2-й тур
«Верона» — «Удинезе» — 1:0 (0:0)
Гол: Фавилли, 57.
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Димарко, Мерт Четин, Ловато, Мигел Велозу, Дзакканьи, Барак, Тамез (Давидович, 90), Ди Кармине (Фавилли, 40. Колли, 77).
«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Ауэян, 62), Де Майо, Самир, тер Авест, Бекао, Арслан (Форестьери, 62), де Пауль, Кулибали, Окака Чука, Лазанья (Несторовски, 78).
Предупреждение: Фавилли, 51.
Судья: Вольпи (Италия).
27 сентября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».