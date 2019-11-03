«Верона» обыграла «Брешиа», Балотелли забил

«Брешиа» в гостях проиграла «Вероне» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев отличились нападающий Эдди Сальседо и хавбек Маттео Пессина.

Единственный гол в составе «Брешиа» забил форвард Марио Балотелли на 85-й минуте игры.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Верона» — «Брешиа» — 2:1 (0:0)

Голы: Сальседо, 50 (1:0). Пессина, 81 (2:0). Балотелли, 85 (2:1).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Ррахмани, Эмпереур, Кумбулла (Давидович, 16), Мигел Велозу (Пессина, 54), Лазович, Верре, Дзакканьи, Амрабат, Сальседо (Стемпиньски, 73).

«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Мартелла (Курчо, 86), Чистана, Мангравити (Ндой, 46), Ромулу, Бизоли, Тонали, Балотелли, Доннарумма (Матри, 71).

Предупреждения: Мартелла, 5. Мангравити, 9. Эмпереур, 19. Матею, 36. Тонали, 90+4.

Судья: Мариани (Италия).

3 ноября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

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