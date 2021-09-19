«Специя» переиграла «Венецию» и одержала первую победу в сезоне
«Специя» одержала первую победу в сезоне в матче 4-го тура чемпионата Италии. Команда на выезде одолела «Венецию» со счетом 2:1.
Решающий гол был забит в уже добавленное ко второму тайму время.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
«Венеция» — «Специя» — 1:2 (0:1)
Голы: Бастони, 13 (0:1). Чеккарони, 59 (1:1). Бурабия, 90+4 (1:2).
«Венеция»: Мяенпя, Молинаро, Чеккарони, Кальдара, Маццокки, Вакка (Кийен, 76), Чрнигой (Перец, 55), Бузио (Хейманс, 76), Анри (Араму, 63), Окереке (Форте, 63), Йонсен.
«Специя»: Зут, Сала (Манай, 71), Эрлич (Христов, 23), Амиан, Николау, Бастони, Феррер, Маджоре (Бурабия, 78), Гьяси, Верде (Нзола, 78), Антист (Подгоряну, 78).
Предупреждения: Маццокки, 26. Феррер, 47. Вакка, 57. Бузио, 69. Хейманс, 84.
Судья: Абиссо (Италия).
19 сентября. Венеция. Стадион «Stadio Pierluigi Penzo».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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