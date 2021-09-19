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«Специя» переиграла «Венецию» и одержала первую победу в сезоне

17:54
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«Специя» одержала первую победу в сезоне в матче 4-го тура чемпионата Италии. Команда на выезде одолела «Венецию» со счетом 2:1.

Решающий гол был забит в уже добавленное ко второму тайму время.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Венеция» — «Специя» — 1:2 (0:1)

Голы: Бастони, 13 (0:1). Чеккарони, 59 (1:1). Бурабия, 90+4 (1:2).

«Венеция»: Мяенпя, Молинаро, Чеккарони, Кальдара, Маццокки, Вакка (Кийен, 76), Чрнигой (Перец, 55), Бузио (Хейманс, 76), Анри (Араму, 63), Окереке (Форте, 63), Йонсен.

«Специя»: Зут, Сала (Манай, 71), Эрлич (Христов, 23), Амиан, Николау, Бастони, Феррер, Маджоре (Бурабия, 78), Гьяси, Верде (Нзола, 78), Антист (Подгоряну, 78).

Предупреждения: Маццокки, 26. Феррер, 47. Вакка, 57. Бузио, 69. Хейманс, 84.

Судья: Абиссо (Италия).

19 сентября. Венеция. Стадион «Stadio Pierluigi Penzo».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
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  • Online-prognoz.ru
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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Тоттенхэм
Челси

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32%

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ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
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Рубин
Зенит

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Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
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ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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