Кастровилли провел ночь в больнице после столкновении со штангой в матче с «Дженоа»

Полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли провел новь в больнице после столкновения со штангой в матче 4-го тура серии А с «Дженоа» (2:1), сообщает Football Italia.

Ему был сделан рентген, который показал, что футболист избежал перелома ребер. Однако его участие в предстоящем матче с «Итером», который состоится во вторник, находится под очень большим сомнением.

В первом тайме Кастровилли врезался в штангу грудью. Футболиста заменили на 26-й минуте.