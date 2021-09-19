Кастровилли провел ночь в больнице после столкновении со штангой в матче с «Дженоа»
Полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли провел новь в больнице после столкновения со штангой в матче 4-го тура серии А с «Дженоа» (2:1), сообщает Football Italia.
Ему был сделан рентген, который показал, что футболист избежал перелома ребер. Однако его участие в предстоящем матче с «Итером», который состоится во вторник, находится под очень большим сомнением.
В первом тайме Кастровилли врезался в штангу грудью. Футболиста заменили на 26-й минуте.
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