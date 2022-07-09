«Венеция» расторгла контракт с Нани

«Венеция» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Луишем Нани по обоюдному согласию. 35-летний португалец стал свободным агентом.

Нани в январе 2022 года стал игроком «Венеции». С тех пор он провел 10 матчей в серии А и сделал одну результативную передачу в сезоне-2021/22.

Ранее Нани также выступал за «Орландо Сити», «Спортинг», «Лацио» , «Валенсия», «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед».