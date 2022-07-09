«Венеция» расторгла контракт с Нани
«Венеция» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Луишем Нани по обоюдному согласию. 35-летний португалец стал свободным агентом.
Нани в январе 2022 года стал игроком «Венеции». С тех пор он провел 10 матчей в серии А и сделал одну результативную передачу в сезоне-2021/22.
Ранее Нани также выступал за «Орландо Сити», «Спортинг», «Лацио» , «Валенсия», «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед».
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10
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11
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12
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13
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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