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Сегодня, 04:30

«Венеция» расторгла контракт с Нани

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луиш Нани.
Фото Global Look Press

«Венеция» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Луишем Нани по обоюдному согласию. 35-летний португалец стал свободным агентом.

Нани в январе 2022 года стал игроком «Венеции». С тех пор он провел 10 матчей в серии А и сделал одну результативную передачу в сезоне-2021/22.

Ранее Нани также выступал за «Орландо Сити», «Спортинг», «Лацио» , «Валенсия», «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед».

Луиш Нани (Нани)
Футбол
ФК Венеция
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