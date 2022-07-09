Ди Мария выбрал номер в «Ювентусе»

Нападающий сборной Аргентинцы Анхель Ди Мария в пятницу, 8 июля, официально стал игроком «Ювентуса». 34-летний аргентинец бесплатно присоединился к туринцам и подписал контракт до 2023 года.

Как сообщает пресс-служба клуба, за «Ювентус» Ди Мария будет выступать под номером 22. Ранее за туринцев под ним играли Федерико Кьеза, Маттиа Перин, Квадво Асамоа, Артуро Видаль, Мохамед Сиссоко и другие.

В своей карьере Ди Мария ранее уже играл под номером 22 в «Реале», за который выступал с 2010 по 20215 год. Также на клубном уровне он носил футболки с номерами 20, 7, 11, 14 и 18.

1 июля 34-летний аргентинец стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с «ПСЖ». За парижан он выступал с 2015 года.