Экс-защитник «Тоттенхэма» и «Наполи» Кирикеш перешел в «Кремонезе»

Новичок серии А «Кремонезе» объявил о подписании защитника Влада Кирикеша. 32-летний румын подписал контракт, сроки которого не разглашаются.

В прошлом сезоне Кирикеш выступал за «Сассуоло». Он сыграл в 29 матчах чемпионата Италии и получил 4 желтые карточки.

Ранее румынский защитник также играл за «Наполи», «Тоттенхэм», «Стяуа» и «Бенфику».