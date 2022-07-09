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Экс-защитник «Тоттенхэма» и «Наполи» Кирикеш перешел в «Кремонезе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок серии А «Кремонезе» объявил о подписании защитника Влада Кирикеша. 32-летний румын подписал контракт, сроки которого не разглашаются.

В прошлом сезоне Кирикеш выступал за «Сассуоло». Он сыграл в 29 матчах чемпионата Италии и получил 4 желтые карточки.

Ранее румынский защитник также играл за «Наполи», «Тоттенхэм», «Стяуа» и «Бенфику».

Влад Кирикеш
ФК Сассуоло
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