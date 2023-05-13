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Сегодня, 17:07

«Венеция» обыграла «Перуджу», Черышев вышел на замену

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Венеция» дома обыграла «Перуджу» в матче 37-го тура серии В — 3:2.

Голами в составе хозяев отметились Николас Пьерини, Андреа Карбони и Микаэль Эгиль Эллертссон, а за гостей забили Грегорио Луперини и Тьяго Касасола (пенальти).

Российский полузащитник Денис Черышев появился на поле на 72-й минуте.

Команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли с 49 очками занимает 7-е место в серии В. «Перуджа» находится на 18-й строчке (36).

Италия: Серия В. 37-й тур
13 мая, 00:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
3:2
Перуджа

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
0
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
13
 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
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 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
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 Специя 34 5 12 17 28-56 27
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 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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