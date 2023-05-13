«Венеция» обыграла «Перуджу», Черышев вышел на замену

«Венеция» дома обыграла «Перуджу» в матче 37-го тура серии В — 3:2.

Голами в составе хозяев отметились Николас Пьерини, Андреа Карбони и Микаэль Эгиль Эллертссон, а за гостей забили Грегорио Луперини и Тьяго Касасола (пенальти).

Российский полузащитник Денис Черышев появился на поле на 72-й минуте.

Команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли с 49 очками занимает 7-е место в серии В. «Перуджа» находится на 18-й строчке (36).