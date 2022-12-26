«Венеция» Ваноли ушла от поражения в матче с «Пармой»

«Венеция» ушла от поражения в матче 19-го тура итальянской серии B с «Пармой».

По ходу встречи команда Паоло Ваноли уступала со счетом 0:2, но смогла спасти матч — 2:2.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев не попал в заявку, так как пока не восстановился после травмы.

«Венеция» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Парма» идет на шестом месте (27 очков).