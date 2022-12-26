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Сегодня, 18:54

«Венеция» Ваноли ушла от поражения в матче с «Пармой»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Венеция» ушла от поражения в матче 19-го тура итальянской серии B с «Пармой».

По ходу встречи команда Паоло Ваноли уступала со счетом 0:2, но смогла спасти матч — 2:2.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев не попал в заявку, так как пока не восстановился после травмы.

«Венеция» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Парма» идет на шестом месте (27 очков).

Денис Черышев
ФК Венеция
ФК Парма
Паоло Ваноли
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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