«Венеция» Черышева обыграла СПАЛ и покинула зону вылета итальянской серии B
«Венеция» обыграла СПАЛ в матче 24-го тура итальянской серии B со счетом 2:1.
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев начал матч в запасе и вышел на замену на 81-й минуте встречи.
Команда Паоло Ваноли набрала 27 очков и пока покинул зону вылета.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|
2
|Интер
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|
3
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|
4
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|
5
|Лацио
|21
|11
|6
|4
|37-17
|39
|
6
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|
7
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|
8
|Болонья
|21
|8
|5
|8
|28-31
|29
|
9
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|
10
|Монца
|21
|7
|5
|9
|27-30
|26
|
11
|Ювентус
|21
|12
|5
|4
|33-17
|26
|
12
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|
13
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|
14
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|
17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
|Верона
|21
|3
|5
|13
|19-33
|14
|
19
|Сампдория
|21
|2
|4
|15
|10-36
|10
|
20
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
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38 тур
|10.02
|22:45
|
Милан – Торино
|1 : 0
|11.02
|17:00
|
Эмполи – Специя
|- : -
|11.02
|20:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|11.02
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|- : -
|12.02
|14:30
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|12.02
|17:00
|
Болонья – Монца
|- : -
|12.02
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|12.02
|22:45
|
Наполи – Кремонезе
|- : -
|13.02
|20:30
|
Верона – Салернитана
|- : -
|13.02
|22:45
|
Сампдория – Интер
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|11
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|19
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
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