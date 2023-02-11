«Венеция» Черышева обыграла СПАЛ и покинула зону вылета итальянской серии B

«Венеция» обыграла СПАЛ в матче 24-го тура итальянской серии B со счетом 2:1.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев начал матч в запасе и вышел на замену на 81-й минуте встречи.

Команда Паоло Ваноли набрала 27 очков и пока покинул зону вылета.