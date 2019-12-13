Уле Гуннар Сульшер: «Я играл с Руни, но с точки зрения завершения атак Гринвуд — один из лучших, кого я видел»
11:43
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил действия нападающего Мэйсона Гринвуда, который оформил дубль в ворота «Алкмара» (4:0).
— Я, наверное, уже говорил это раньше, так что в его игре нет ничего нового — именно это он и делает. Завтра он, вероятно, пойдет на тренировку и забьет еще несколько мячей, он всегда делает это.
Я видел много хороших молодых игроков. Я играл с Уэйном Руни, но с точки зрения завершения атак Мэйсон — один из лучших, кого я видел.
В текущем сезоне 18-летний форвард провел 12 матчей в АПЛ, выйдя в основе лишь в одной встрече, и забил один гол. В пяти играх Лиги Европы Гринвуд забил 4 гола.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур
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