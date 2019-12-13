Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил действия нападающего Мэйсона Гринвуда, который оформил дубль в ворота «Алкмара» (4:0).

— Я, наверное, уже говорил это раньше, так что в его игре нет ничего нового — именно это он и делает. Завтра он, вероятно, пойдет на тренировку и забьет еще несколько мячей, он всегда делает это.

Я видел много хороших молодых игроков. Я играл с Уэйном Руни, но с точки зрения завершения атак Мэйсон — один из лучших, кого я видел.