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Уле Гуннар Сульшер: «Я играл с Руни, но с точки зрения завершения атак Гринвуд — один из лучших, кого я видел»

11:43
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил действия нападающего Мэйсона Гринвуда, который оформил дубль в ворота «Алкмара» (4:0).

— Я, наверное, уже говорил это раньше, так что в его игре нет ничего нового — именно это он и делает. Завтра он, вероятно, пойдет на тренировку и забьет еще несколько мячей, он всегда делает это.

Я видел много хороших молодых игроков. Я играл с Уэйном Руни, но с точки зрения завершения атак Мэйсон — один из лучших, кого я видел.

В текущем сезоне 18-летний форвард провел 12 матчей в АПЛ, выйдя в основе лишь в одной встрече, и забил один гол. В пяти играх Лиги Европы Гринвуд забил 4 гола.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




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