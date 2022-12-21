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Сегодня, 23:20

В «Ювентусе» согласны продать Рабьо за 15 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может покинуть итальянский клуб этой зимой, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, боссы «Ювентуса» согласны отпустить хавбека за сумму в примерно 15 миллионов евро. Руководство туринской команды хочет продать игрока, чтобы получить за него хоть какие-то деньги до истечения срока действия его контракта.

27-летний француз выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. Всего за итальянский клуб он провел 145 матчей, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт истекает в июне 2023 года.

Адриен Рабьо
Футбол
ФК Ювентус
0
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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4.01 14:30
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 - : -
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