В «Ювентусе» согласны продать Рабьо за 15 миллионов евро

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может покинуть итальянский клуб этой зимой, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, боссы «Ювентуса» согласны отпустить хавбека за сумму в примерно 15 миллионов евро. Руководство туринской команды хочет продать игрока, чтобы получить за него хоть какие-то деньги до истечения срока действия его контракта.

27-летний француз выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. Всего за итальянский клуб он провел 145 матчей, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт истекает в июне 2023 года.