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21 декабря, 18:21

Ди Мария может продолжить карьеру в МЛС, но хочет остаться в «Ювентусе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в американских лигах, сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, в услугах аргентинского хавбека заинтересованы команды из Бразилии и Североамериканской лиги (МЛС). Его также приглашают клубы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Отмечается, что Ди Мария не заинтересован в смене клуба.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец провел семь матчей в серии А, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира, также забив один из голов в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Ювентус
0
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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Специя – Аталанта
 - : -
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Торино – Верона
 - : -
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 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
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4.01 20:30
Фиорентина – Монца
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Интер – Наполи
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