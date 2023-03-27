В «Торино» опровергли новость о полном восстановлении Миранчука
Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» опроверг новость о том, что полузащитник клуба Алексей Миранчук восстановился от травмы.
«Он сейчас восстанавливается, Миранчук еще травмирован!» — сказал Ваньяти «СЭ».
Эту же информацию подтвердили и в пресс-службе клуба.
«Он еще проходит восстановительную терапию. Миранчук еще не восстановился от травмы», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Ранее Sport24 сообщили о том, что Алексей Миранчук восстановился от травмы и приступил к тренировкам.
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|
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|
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|27
|6
|9
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|27
|
16
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|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
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|27
|5
|9
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|23-43
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|
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|1.04
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|
Кремонезе – Аталанта
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|1.04
|19:00
|
Интер – Фиорентина
|- : -
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|21:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|2.04
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Болонья – Удинезе
|- : -
|2.04
|16:00
|
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|21
|
|
Лаутаро Мартинес
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|
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|1
|6
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