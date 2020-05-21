В серии А запретят рукопожатия, споры с арбитрами и ограничат работу СМИ
Протокол для матчей серии А во время пандемии коронавируса будет включать поправки в правила питания, средств массовой информации, размещения запасных на трибунах и запрета протестов решений арбитров, сообщает Il Tempo.
Согласно проекту, поправки составили 36 страниц. Рукопожатия запрещены, так же как и групповая фотография перед началом игры. Игрокам приказано не протестовать решениям судьей или располагаться в пределах 1,5 метров.
Питание может быть сделано только шеф-поваром клуба. Социальное дистанцирование должно быть гарантировано на скамейке запасных.
Средства массовой информации будут ограничены в доступе на стадион: для начала необходимо нужно будет заполнить анкету о симптомах и пройти тест на температуру.