В серии А появилась возможность проведения «Золотого матча» за чемпионство

На заседании Федерации футбола Италии было одобрено изменение в регламенте серии А с сезона-2022/23, сообщает сайт организации.

Теперь в итальянском чемпионате возможен «Золотой матч». Он будет проводиться в случае, если две команды, которые претендуют на чемпионство, набрали одинаковое количество очков.

Отметим, что «Золотой матч» не предусматривает дополнительного времени. Если по итогам основного времени результат будет ничейным, команды сразу перейдут к серии пенальти.

Правило работает только на случай определения чемпиона Италии. В остальном же распределение мест при равенстве очков по-прежнему будет проходить по результатам личных встреч.