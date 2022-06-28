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Сегодня, 20:47

В серии А появилась возможность проведения «Золотого матча» за чемпионство

Иван Шитик
Корреспондент
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На заседании Федерации футбола Италии было одобрено изменение в регламенте серии А с сезона-2022/23, сообщает сайт организации.

Теперь в итальянском чемпионате возможен «Золотой матч». Он будет проводиться в случае, если две команды, которые претендуют на чемпионство, набрали одинаковое количество очков.

Отметим, что «Золотой матч» не предусматривает дополнительного времени. Если по итогам основного времени результат будет ничейным, команды сразу перейдут к серии пенальти.

Правило работает только на случай определения чемпиона Италии. В остальном же распределение мест при равенстве очков по-прежнему будет проходить по результатам личных встреч.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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19%

1.53

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11%

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Серена Уильямс
Армони Тан

П1

21%

1.30

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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
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11
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 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
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