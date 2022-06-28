Источник: Ибрагимович заключил с «Миланом» контракт на полгода

Нападающий Златан Ибрагимович заключил с «Миланом» новый контракт, утверждает La Repubblica.

40-летний швед, который восстанавливается после операции на колене, подписал с командой из «Милана» контракт на полгода.

Нападающий согласился на зарплату в 100 тысяч евро, чтобы клуб не переплачивал ему, пока он будет не в состоянии играть.

Уже зимой стороны смогут продлить сотрудничество на вторую часть сезона-2022/23, если швед сможет продолжить карьеру.

В прошедшем сезоне Ибрагимович забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 27 матчах за «россонери».