Источник: Ибрагимович заключил с «Миланом» контракт на полгода
Нападающий Златан Ибрагимович заключил с «Миланом» новый контракт, утверждает La Repubblica.
40-летний швед, который восстанавливается после операции на колене, подписал с командой из «Милана» контракт на полгода.
Нападающий согласился на зарплату в 100 тысяч евро, чтобы клуб не переплачивал ему, пока он будет не в состоянии играть.
Уже зимой стороны смогут продлить сотрудничество на вторую часть сезона-2022/23, если швед сможет продолжить карьеру.
В прошедшем сезоне Ибрагимович забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 27 матчах за «россонери».
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2
|Интер
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|0-0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Аталанта
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|0
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|0-0
|0
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9
|Верона
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|0
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|0-0
|0
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10
|Торино
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|14.08
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Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|00:00
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
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Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
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Верона – Наполи
|- : -
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