В серии А будут проводить централизованное тестирование на коронавирус
В серии А намерены сделать процесс тестирования на коронавирус централизованным, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Причиной такого решения стали результаты расследования ситуации с тестами игроков «Лацио», вызвавшими ажиотаж в Италии. Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша сдавали тесты на коронавирус в Риме и в Авеллино, причем римская лаборатория дала положительный результат, а в Авеллино — отрицательный.
Чтобы избежать подобного хаоса впредь, серия А намерена стандартизировать методику и процедуру анализа, а также проводить тестирование только в определенных, «лицензированных» футбольным руководством лабораториях.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.