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В серии А будут проводить централизованное тестирование на коронавирус

16:14
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В серии А намерены сделать процесс тестирования на коронавирус централизованным, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Причиной такого решения стали результаты расследования ситуации с тестами игроков «Лацио», вызвавшими ажиотаж в Италии. Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша сдавали тесты на коронавирус в Риме и в Авеллино, причем римская лаборатория дала положительный результат, а в Авеллино — отрицательный.

Чтобы избежать подобного хаоса впредь, серия А намерена стандартизировать методику и процедуру анализа, а также проводить тестирование только в определенных, «лицензированных» футбольным руководством лабораториях.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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