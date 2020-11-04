В отношении «Лацио» начато расследование. Сегодня команда сыграет с «Зенитом»

Федерация футбола Италии объявила во вторник, что в отношении «Лацио» начато расследование из-за возможных нарушений медицинских протоколов Covid-19. Руководство клуба попросили дать объяснения и предоставить результаты тестирования в тренировочном центре на прошлой неделе.

«Лацио» отправился в Санкт-Петебург на матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Зенита» без форварда Чиро Иммобиле, голкипера Томаса Стракоши и полузащитника Лукаса Лейвы. Они не полетели в Россию из-за результатов тестов на коронавирус. По аналогичным причинам они пропустили игру 2-го тура против «Брюгге». Однако они в прошедшие выходные участвовали в матче серии А против «Торино», что вызвало подозрения у федерации футбола страны.