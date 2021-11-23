В «Наполи» рассказали о судебном иске сына Диего Марадоны

Директор «Наполи» по международному маркетингу Андреа Спариши прокомментировал судебный иск сына Диего Марадоны об использовании прав на изображение футболиста в рамках видеоконференции со студентами факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA.

«Были выпущены две футболки с образом Марадоны, — приводит слова Спариши корреспондент «СЭ» Георгий Скобликов. - Сейчас проходит месяц Марадоны, в это воскресенье будет его кульминация. Мы откроем статую Марадоны, она будет установлена на стадионе перед входом в раздевалку команды в это воскресенье. Что касается сына Марадоны, он подал в суд только на агента. Он не пошел против клуба. Сын Диего живет в Неаполе, у нас сохраняются с ним хорошие отношения. «Наполи» соблюдает все правила и соглашения, мы заключали контракт с компанией, владеющей правами на Марадону. Мы не хотим нарушать права и нормы».