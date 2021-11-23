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В «Наполи» рассказали, что отказались от идеи открыть академию в Москве

21:43
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Директор «Наполи» по международному маркетингу Андреа Спариши высказался о работе итальянского клуба с российскими болельщиками в рамках видеоконференции со студентами факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA.

«В России меня привлекает история, культура страны, приводит слова Спариши корреспондент «СЭ» Георгий Скобликов. - Мы думали сделать страницу в Википедии на русском языке о «Наполи». Это был бы первый шаг на встречу российской аудитории. Также есть прямой рейс между Москвой и Неаполем, это создает возможности для работы с Россией. В прошлом предлагали открыть академию «Наполи» в Москве, но мы предпочитаем не разбавлять лицензию, не открывать академии в других городах. Пусть она будет уникальной и единственной, но нашей».

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