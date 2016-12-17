В Италии сватают Йоветича в "Спартак"

Нападающий "Интера" Стеван Йоветич в зимнее трансферное окно может оказаться в "Спартаке", утверждает blastingnews.com. При этом отмечается, что сам 27-летний черногорец не горит особым желанием продолжать карьеру в России. В текущем сезоне Йоветич сыграл в 5 матчах в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился.
Ранее "СЭ" писал об интересе "Спартака" к Йоветичу. Летом "Интер" хотел выручить не менее 14,5 миллиона евро за футболиста.
waleriy
Спорт экспресс превращается в желтую газетенку. Вы бы сначала информацию пробейте а потом печатайте.
00:46
Tuxon
хм..удалили)) правда глаза режет..
22:01 17 декабря
Гаттузо добр
biggp1тьфу на тебя.тьфу на тебя еще раз
21:47 17 декабря
Tuxon
биггп1......ты в этом ещё сомневаешься?))
21:46 17 декабря
Paolo Di Canio
опять спорт-экспресс. кто-нибудь, остановите эту машину по генерации трансферных слухов Спартака))))))
20:04 17 декабря
shpasic
хороший игрок, надо брать! за него и 20ку не жалко отдать.
19:52 17 декабря
Chechaco
ТоПиитерец В то время, как серьёзные клубы схлестнулись за Евгена Маркова из Тосно.
19:31 17 декабря
Chrome
Какая-то оптовая закупка в Милане. Там сезон скидок штоле? :)
19:24 17 декабря
Пиитерец
Сейчас хорошая конъюнктура: всё, что на хрен никому не надо в Италии можно выгодно слить в Пищевик. И это ещё профессионала из Соссуолы-Осасуны в свинарник на службу не взяли. Цирк должен продолжаться!
19:16 17 декабря