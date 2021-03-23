В Италии сообщают, что Якини сменит Пранделли на посту главного тренера «Фиорентины»

Джузеппе Якини сменит Чезаре Пранделли на посту главного тренера «Фиорентины». Он будет работать с командой до конца сезона, сообщает Sky Sport Italia 23 марта.

Ранее появилась информация, что Пранделли сегодня вечером покинет свой пост.

«Фиалки» в последних 11 матчах серии А одержали всего три победы, проиграв при этом шесть раз, в том числе «Наполи» со счетом 0:6.

В турнирной таблице команда после 28 туров занимает 14-е место, набрав 29 очков.

56-летний Якини уже тренировал «Фиорентину» с декабря 2019 года по ноябрь 2020-го. Его сменил в клубе как раз Пранделли.