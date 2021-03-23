Источник: Пранделли ушел с поста тренера команды Кокорина «Фиорентины»

Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера «Фиорентины», утверждает Sky Sport Italia. До конца сезона «фиалок» будет возглавлять 56-летний Джузеппе Якини, который руководил командой в начале сезона — именно его сменил в ноябре 63-летний Пранделли.

После 28 туров «Фиорентина» идет на 14-м месте в серии A. В последних пяти играх команда смогла набрать только четыре очка.

В январе в «Фиорентину» из «Спартака» пришел нападающий Александр Кокорин. На счету 30-летнего россиянина три выхода на замену в чемпионате.