Источник: Пранделли ушел с поста тренера команды Кокорина «Фиорентины»
15:25
Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера «Фиорентины», утверждает Sky Sport Italia. До конца сезона «фиалок» будет возглавлять 56-летний Джузеппе Якини, который руководил командой в начале сезона — именно его сменил в ноябре 63-летний Пранделли.
После 28 туров «Фиорентина» идет на 14-м месте в серии A. В последних пяти играх команда смогла набрать только четыре очка.
В январе в «Фиорентину» из «Спартака» пришел нападающий Александр Кокорин. На счету 30-летнего россиянина три выхода на замену в чемпионате.
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