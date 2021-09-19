В Италии раскритиковали Кокорина: «Пока даже волшебнику не удается превратить его из лягушки в принца»

Сайт FiorentinaNews.com критически высказался об игре форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в матче четвертого тура серии А против «Дженоа» (2:1).

Россиянин на 81-й минуте вышел на поле вместо Душана Влаховича. Он получил желтую карточку за фол на Валоне Бехрами. При этом ВАР оценивали эпизод как возможное удаление, но в итоге наказание не было пересмотрено.

«Пока даже «волшебнику Винченцо (Итальяно, тренеру «Фиорентины» — Прим. «СЭ»)» не удается превратить его из лягушки в принца, — говорится в тексте материала. — У него реакция на уровне давнего гостя дома престарелых. Он не может принять мяч и получает желтую карточку, рискуя получить красную».

Автор материала поставил Кокорину 4 балла за по 10-бальной системе. 30-летний россиянин провел первый официальный матч в текущем сезоне.