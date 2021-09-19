«Сампдория» разгромила «Эмполи» в матче чемпионата Италии
«Сампдория» победила «Эмполи» в матче 4-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.
Дубль оформил нападающий Франческо Капуто. Еще один мяч в ворота «Эмполи» отправил полузащитник Антонио Кандрева.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
«Эмполи» — «Сампдория» — 0:3 (0:1)
Голы: Капуто, 31 (0:1). Капуто, 52 (0:2). Кандрева, 70 (0:3).
«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Луперто, Маркицца, Исмайли, Хендерсон (Бандинелли, 57), Хаас (Журковски, 56), Байрами (Ла Мантия, 78), Риччи, Кутроне (Ди Франческо, 68), Манкузо (Пинамонти, 68).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли (Шабо, 83), Ауджелло, Адриэн Силва (Депаоли, 69), Кандрева, Торсби (Аскильдсен, 63), Квальярелла, Капуто (Торрегросса, 83), Дамсгор (Экдаль, 69).
Предупреждения: Журковски, 59. Аскильдсен, 73. Торрегросса, 87. Луперто, 90+4.
Судья: Мариани.
19 сентября. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».
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