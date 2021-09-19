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«Сампдория» разгромила «Эмполи» в матче чемпионата Италии

15:22
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«Сампдория» победила «Эмполи» в матче 4-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.

Дубль оформил нападающий Франческо Капуто. Еще один мяч в ворота «Эмполи» отправил полузащитник Антонио Кандрева.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Эмполи» — «Сампдория» — 0:3 (0:1)

Голы: Капуто, 31 (0:1). Капуто, 52 (0:2). Кандрева, 70 (0:3).

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Луперто, Маркицца, Исмайли, Хендерсон (Бандинелли, 57), Хаас (Журковски, 56), Байрами (Ла Мантия, 78), Риччи, Кутроне (Ди Франческо, 68), Манкузо (Пинамонти, 68).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли (Шабо, 83), Ауджелло, Адриэн Силва (Депаоли, 69), Кандрева, Торсби (Аскильдсен, 63), Квальярелла, Капуто (Торрегросса, 83), Дамсгор (Экдаль, 69).

Предупреждения: Журковски, 59. Аскильдсен, 73. Торрегросса, 87. Луперто, 90+4.

Судья: Мариани.

19 сентября. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».

Эмполи — Сампдория

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

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28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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