В Италии по-прежнему планируют возобновить командные тренировки с 18 мая

Правительство Италии планирует возобновить командные тренировки с 18 мая, сообщает Football Italia. По информации источника, в медицинский протокол по продиводействию распространения коронавируса могут внести лишь ряд незначительных изменений.

Ранее стало известно, что ряд команд серии А приступили к тренировкам в соответствии с правилами социального дистанцирования в связи с пандемией COVID-19.

По последним данным Worldometers на 11 мая, в Италии всего выявлено 219 814 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 30 739 человек, выздоровело — 105 587.