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В Италии по-прежнему планируют возобновить командные тренировки с 18 мая

19:23
Турин (Италия). Фото Reuters
Турин (Италия). Фото Reuters
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Правительство Италии планирует возобновить командные тренировки с 18 мая, сообщает Football Italia. По информации источника, в медицинский протокол по продиводействию распространения коронавируса могут внести лишь ряд незначительных изменений.

Ранее стало известно, что ряд команд серии А приступили к тренировкам в соответствии с правилами социального дистанцирования в связи с пандемией COVID-19.

По последним данным Worldometers на 11 мая, в Италии всего выявлено 219 814 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 30 739 человек, выздоровело — 105 587.

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