В Италии по-прежнему планируют возобновить командные тренировки с 18 мая
19:23
Правительство Италии планирует возобновить командные тренировки с 18 мая, сообщает Football Italia. По информации источника, в медицинский протокол по продиводействию распространения коронавируса могут внести лишь ряд незначительных изменений.
Ранее стало известно, что ряд команд серии А приступили к тренировкам в соответствии с правилами социального дистанцирования в связи с пандемией COVID-19.
По последним данным Worldometers на 11 мая, в Италии всего выявлено 219 814 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 30 739 человек, выздоровело — 105 587.
BREAKING: Italian Govt says only minor changes needed to medical protocol, plan remains to resume #SerieA group training from May 18 pic.twitter.com/uxwIXhpFji— footballitalia (@footballitalia) May 11, 2020
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