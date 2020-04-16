В Италии планируют возобновить сезон с матчей Кубка страны в конце мая

Сезон в Италии может быть возобновлен ответными матчами полуфинала Кубка страны «Наполи» — «Интер» и «Ювентус» — «Милан», сообщает La Republicca. Эта мера позволит другим командам получить больше времени на подготовку к возобновлению национального чемпионата.

Планируется, что матчи Кубка Италии состоятся 27 и 28 мая, а чемпионат возобновится 31 мая, а его розыгрыш завершится до 2 августа. Руководители клубов обсудят эту идею на следующей неделе.

Италия — один из эпицентров коронавируса. По данным на утро 16 апреля, в мире зарегистрированы 2 083 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Из них в Италии — 165 155. Зафиксированы 21 645 смертей. 38 092 человека выздоровели,