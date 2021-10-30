Спортивный директор «Торино»: «Информация об интересе клуба к Миранчуку не соответствует действительности»
Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти отреагировал на информацию о том, что клуб хочет приобрести российского полузащитника «Аталаны» Алексея Миранчука.
«Информация об интересе «Торино» к Алексею Миранчуку не соответствует действительности», — сказал Ваньяти «СЭ».
Сообщалось, что туринский клуб готов купить игрока в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Миранчук участвовал в 8 матчах «Аталанты», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что россиянин может отправиться в аренду в январе 2022 года.
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