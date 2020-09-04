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В Италии назвали примерные сроки восстановления Миранчука после травмы

13:13
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Стали известны примерные сроки восстановления полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По информации Fantacalcio.it, 24-летний россиянин вернется в строй к 4 туру чемпионата Италии, который состоится после октябрьской паузы на матчи национальных сборных. Сообщается, что футболист находится под постоянным присмотром врачей «Аталанты», которые работают над восстановлением игрока.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года, сумма компенсации — 14,5 миллиона евро. В 4-м туре чемпионата Италии команда из Бергамо встретится с «Наполи», встреча назначена на субботу, 17 октября, начало — в 16.00 по московскому времени.

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