Юран о Цымбаларе: «Зря Цыля не поехал в «Лацио». Он был талантливее Хвичи»
Бывший нападающий сборной России Сергей Юран в интервью «СЭ» назвал экс-хавбека «Спартака» Илью Цымбаларя самым талантливым российским футболистом, с которым ему довелось играть в одной команде.
— Самый талантливый футболист, с которым довелось поиграть в одной команде?
— Пожалуй, Руй Кошта. Мы с ним вместе выступали в «Бенфике», потом он уже играл в «Фиорентине», «Милане».
— А из россиян?
— Илюха Цымбаларь. Считаю, он ошибся, когда не поехал в «Лацио». Сейчас мы наблюдаем за игрой Хвичи в «Наполи». Уверен, Цымбаларь бы тоже произвел фурор в серии А.
— А Кварацхелия и Цымбаларь сопоставимы по таланту?
— Я бы Илью даже повыше поставил.
— А вы не думаете, что Цымбаларь особо никогда и не рвался в Европу?
— Возможно. Он же такой — домосед. Жена, сыновья, друзья, Юрка Никифоров, Пятницкий...
— Без амбиций?
— Без больших амбиций. Все рядом, все к тебе тепло относятся. Тарасовка под боком, Олег Иваныч.
— Мамедов.
— (Смеется.) Мамед, да... Рамиз иногда Илюшу с дорожки в другую сторону уводил. Так что его вроде все здесь устраивало. Я его же спрашивал: «Ну как ты мог в Италию не поехать?!» Он: «Да мне и здесь нормально. Вот в Одессу съезжу, на Дерибасовской погуляю». Мы с ним много общались в «Спартаке». Оба же по знаку зодиака Близнецы.
— Когда-нибудь видели Цымбаларя, который пребывал в унынии?
— Его? В унынии? Хм... Если только когда Иваныч (Олег Романцев. — Прим. «СЭ») устраивал нам «максималку». Вот тогда Илюша сразу становился понурым. Он обожал тренировки с мячом, не любил все эти тесты... Но Иваныч мог нас таким образом наказать даже за ничью. Помню, после какого-то неудачного матча приезжаем на тренировку. Вижу Цымбаларя каким-то озабоченным. Спрашиваю, в чем дело. Он: «Ты Иваныча видел? Он не в настроении, сейчас будем бегать...» Так и получилось (смеется). Ну что поделать? Нас пресс-атташе Александр Львов в таких случаях подбадривал. Мол, все в копилочку. На что Илюха ему замечал: «Львович, ты все шутишь, тебе-то не бежать...»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4