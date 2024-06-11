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Сегодня, 09:55

Юран о Цымбаларе: «Зря Цыля не поехал в «Лацио». Он был талантливее Хвичи»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший нападающий сборной России Сергей Юран в интервью «СЭ» назвал экс-хавбека «Спартака» Илью Цымбаларя самым талантливым российским футболистом, с которым ему довелось играть в одной команде.

— Самый талантливый футболист, с которым довелось поиграть в одной команде?

— Пожалуй, Руй Кошта. Мы с ним вместе выступали в «Бенфике», потом он уже играл в «Фиорентине», «Милане».

— А из россиян?

— Илюха Цымбаларь. Считаю, он ошибся, когда не поехал в «Лацио». Сейчас мы наблюдаем за игрой Хвичи в «Наполи». Уверен, Цымбаларь бы тоже произвел фурор в серии А.

— А Кварацхелия и Цымбаларь сопоставимы по таланту?

— Я бы Илью даже повыше поставил.

— А вы не думаете, что Цымбаларь особо никогда и не рвался в Европу?

— Возможно. Он же такой — домосед. Жена, сыновья, друзья, Юрка Никифоров, Пятницкий...

— Без амбиций?

— Без больших амбиций. Все рядом, все к тебе тепло относятся. Тарасовка под боком, Олег Иваныч.

— Мамедов.

— (Смеется.) Мамед, да... Рамиз иногда Илюшу с дорожки в другую сторону уводил. Так что его вроде все здесь устраивало. Я его же спрашивал: «Ну как ты мог в Италию не поехать?!» Он: «Да мне и здесь нормально. Вот в Одессу съезжу, на Дерибасовской погуляю». Мы с ним много общались в «Спартаке». Оба же по знаку зодиака Близнецы.

— Когда-нибудь видели Цымбаларя, который пребывал в унынии?

— Его? В унынии? Хм... Если только когда Иваныч (Олег Романцев. — Прим. «СЭ») устраивал нам «максималку». Вот тогда Илюша сразу становился понурым. Он обожал тренировки с мячом, не любил все эти тесты... Но Иваныч мог нас таким образом наказать даже за ничью. Помню, после какого-то неудачного матча приезжаем на тренировку. Вижу Цымбаларя каким-то озабоченным. Спрашиваю, в чем дело. Он: «Ты Иваныча видел? Он не в настроении, сейчас будем бегать...» Так и получилось (смеется). Ну что поделать? Нас пресс-атташе Александр Львов в таких случаях подбадривал. Мол, все в копилочку. На что Илюха ему замечал: «Львович, ты все шутишь, тебе-то не бежать...»

Сергей Юран. «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру!» Юран — о юбилее, «Пари НН» и «Спартаке»

Илья Цымбаларь
Сергей Юран
Хвича Кварацхелия
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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