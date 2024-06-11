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Сегодня, 19:24

Марко Барони стал новым главным тренером «Лацио»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Марко Барони.
Фото Reuters

Экс-тренер «Вероны» Марко Барони возглавил «Лацио», сообщается на официальном сайте римлян.

60-летний специалист подписал долгосрочный контракт с «Лацио». Конкретный срок не уточняется.

Ранее об уходе Барони объявила «Верона». Под его руководством команда финишировала на 13-м месте в серии А в сезоне-2023/24.

«Лацио», который ранее тренировал Игор Тудор, завершил сезон седьмым в турнирной таблице.

Футбол
ФК Верона
ФК Лацио
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Фабрицио Романо: Мотта подписал контракт с «Ювентусом»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 0 : 0
26.05 21:45
Эмполи – Рома
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Фрозиноне – Удинезе
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26.05 21:45
Лацио – Сассуоло
 1 : 1
26.05 21:45
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Лаутаро Мартинес

Интер

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

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