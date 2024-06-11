Марко Барони стал новым главным тренером «Лацио»

Экс-тренер «Вероны» Марко Барони возглавил «Лацио», сообщается на официальном сайте римлян.

60-летний специалист подписал долгосрочный контракт с «Лацио». Конкретный срок не уточняется.

Ранее об уходе Барони объявила «Верона». Под его руководством команда финишировала на 13-м месте в серии А в сезоне-2023/24.

«Лацио», который ранее тренировал Игор Тудор, завершил сезон седьмым в турнирной таблице.